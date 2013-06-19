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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 11:09 BJT

路透调查：俄罗斯股市今年料仅升2%，受油价下跌及企业治理疑虑影响

* 油价下跌、企业治理及改革匮乏冲击俄罗斯股市

* 经济成长放缓令投资者偏向看空

* 一些分析师认为跌势过度，认为将展开反弹

* RTS股指2013年料将收在1,565点，年升2%

路透莫斯科6月18日 - 路透调查显示，俄罗斯股市今年将仅升2%，因油价下跌及对企业治理的疑虑抑制其依赖能源的经济发展。

12位受访分析师预估中值显示，俄罗斯以美元计价的RTS股指 2013年将收在1,565点左右。该指数今年迄今跌幅达14%，不及其他新兴市场表现。

虽然这样的收盘点位将比周一收盘价1,307.68高约20%，但仅比2012年收盘水准高2%。

Sberbank策略师Kingsmill Bond表示，若企业治理进行彻底改革、股指跌至约1,000点水准，或者油价进一步下跌，并在对经济至关重要的80美元左右企稳，这样投资者才会大批回归俄罗斯股市。

“对于接下来的六个月这四个驱动因素中的任何一个得以实现，我们的看法不是特别乐观，因此我们认为市场缺乏有利的催化剂。”

布兰特原油今年跌6%，令俄罗斯股市严重承压。

俄罗斯经济今年疲软，因投资低迷，促使政府将今年成长预估调降三分之一至2.4%。但一些分析师指出，投资者可能反应过度。

“我们仍认为股市反映的宏观经济的情势远恶于目前的情况，”瑞士信贷策略师Arun Sai说。

按传统衡量方法，俄罗斯股市严重低估，市盈率为5倍左右，比其他新兴市场低约50%。(完)

(编译 李爽 审校 田建华)

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