路透调查：俄罗斯股市今年料仅升2%，受油价下跌及企业治理疑虑影响

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 油价下跌、企业治理及改革匮乏冲击俄罗斯股市
* 经济成长放缓令投资者偏向看空
* 一些分析师认为跌势过度，认为将展开反弹
* RTS股指2013年料将收在1,565点，年升2%
路透莫斯科6月18日 - 路透调查显示，俄罗斯股市今年将仅升2%，因油价下跌及对企业治理的疑虑抑制其依赖能源的经济发展。
12位受访分析师预估中值显示，俄罗斯以美元计价的RTS股指 2013年将收在1,565点左右。该指数今年迄今跌幅达14%，不及其他新兴市场表现。
虽然这样的收盘点位将比周一收盘价1,307.68高约20%，但仅比2012年收盘水准高2%。
Sberbank策略师Kingsmill Bond表示，若企业治理进行彻底改革、股指跌至约1,000点水准，或者油价进一步下跌，并在对经济至关重要的80美元左右企稳，这样投资者才会大批回归俄罗斯股市。
“对于接下来的六个月这四个驱动因素中的任何一个得以实现，我们的看法不是特别乐观，因此我们认为市场缺乏有利的催化剂。”
布兰特原油今年跌6%，令俄罗斯股市严重承压。
俄罗斯经济今年疲软，因投资低迷，促使政府将今年成长预估调降三分之一至2.4%。但一些分析师指出，投资者可能反应过度。
“我们仍认为股市反映的宏观经济的情势远恶于目前的情况，”瑞士信贷策略师Arun Sai说。
按传统衡量方法，俄罗斯股市严重低估，市盈率为5倍左右，比其他新兴市场低约50%。(完)
(编译 李爽 审校 田建华)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日