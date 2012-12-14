路透调查: 俄罗斯股市2013年料上扬,中产阶级支出将提振消费类股票

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透莫斯科12月13日 - 最新的路透调查显示,俄罗斯股市明年料迎来全面上涨,该国稳定的经济增长和坚韧的消费者支出则将使零售和房屋建筑等股票成为良好的投资选择.
俄罗斯中产阶级的扩大给一些股票带来了支撑,它们预计将成为明年市场中的亮点.
根据路透上周对14位分析师的访问,到2013年底时,俄罗斯股市以美元计价的RTS指数 料可录得逾14%的涨幅,来到1,720点位.
该指数在此前两年的表现可谓糟糕,目前交投于1,500点附近,今年迄今上涨9%左右,2011年则为下跌22%.
此外,有关中东紧张局势将支撑油价以及欧洲债务危机最坏阶段或已过去的预期,也将对俄罗斯股市构成支撑.俄罗斯市场受该国外部因素的影响很大,取决于油价及其最大出口市场--欧洲的表现.(完)
(编译 高琦 审校 郑茵)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。