路透调查: 俄罗斯股市2013年料上扬,中产阶级支出将提振消费类股票

路透莫斯科12月13日 - 最新的路透调查显示,俄罗斯股市明年料迎来全面上涨,该国稳定的经济增长和坚韧的消费者支出则将使零售和房屋建筑等股票成为良好的投资选择.

俄罗斯中产阶级的扩大给一些股票带来了支撑,它们预计将成为明年市场中的亮点.

根据路透上周对14位分析师的访问,到2013年底时,俄罗斯股市以美元计价的RTS指数 料可录得逾14%的涨幅,来到1,720点位.

该指数在此前两年的表现可谓糟糕,目前交投于1,500点附近,今年迄今上涨9%左右,2011年则为下跌22%.

此外,有关中东紧张局势将支撑油价以及欧洲债务危机最坏阶段或已过去的预期,也将对俄罗斯股市构成支撑.俄罗斯市场受该国外部因素的影响很大,取决于油价及其最大出口市场--欧洲的表现.(完)