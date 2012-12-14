路透调查: 台湾股市2013年上半年料下滑,下半年将扳回跌势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月13日 - 路透调查显示,2013年台湾股市将以震荡行情开局,但是得益于经济升温和全球不确定性减退,台股年内稍晚料将回补跌势.
过去一周路透调查10名基金经理和分析师得到的预期中值显示,加权股价指数 料在2013年中达到7,500点,低于9月调查预估的8,000点.此次调查预计,该股指将在2013年底触及8,000点水准.
"台湾股市料在第一季,也就是企业财报季启动时开始修正,届时将给市场带来一次冲击,"日盛投顾的Kevin Chung称.
今年迄今,台湾股市已经上涨了近9%,从2011年21%的跌幅中反弹,得益于全球经济自欧元区危机中缓慢恢复.
作为电子代工业中心,苹果 、微软 和谷歌 等企业发布新品时,台湾股市往往会获益.
但明年电子类企业的境况或许更加艰难,其利润率料会面临更大压力.台湾主要股指近60%的成分股都是电子类企业.
台湾11月出口仅略高于去年同期水平,显示出全球需求在年底购物高峰期依旧温和.对于台湾电子企业而言,购物季通常是利好因素.
明年1月1日将生效的新资本利得税也将增添压力.
"新资本利得税起征之后,成交量可能会下跌.主要股指的表现将落后于其他国家股指."元富投顾副总裁Tom Tang称.
"台湾股市将很难涨到8,500点以上."(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。