路透调查: 台湾股市2013年上半年料下滑,下半年将扳回跌势

路透台北12月13日 - 路透调查显示,2013年台湾股市将以震荡行情开局,但是得益于经济升温和全球不确定性减退,台股年内稍晚料将回补跌势.

过去一周路透调查10名基金经理和分析师得到的预期中值显示,加权股价指数 料在2013年中达到7,500点,低于9月调查预估的8,000点.此次调查预计,该股指将在2013年底触及8,000点水准.

"台湾股市料在第一季,也就是企业财报季启动时开始修正,届时将给市场带来一次冲击,"日盛投顾的Kevin Chung称.

今年迄今,台湾股市已经上涨了近9%,从2011年21%的跌幅中反弹,得益于全球经济自欧元区危机中缓慢恢复.

作为电子代工业中心,苹果 、微软 和谷歌 等企业发布新品时,台湾股市往往会获益.

但明年电子类企业的境况或许更加艰难,其利润率料会面临更大压力.台湾主要股指近60%的成分股都是电子类企业.

台湾11月出口仅略高于去年同期水平,显示出全球需求在年底购物高峰期依旧温和.对于台湾电子企业而言,购物季通常是利好因素.

明年1月1日将生效的新资本利得税也将增添压力.

"新资本利得税起征之后,成交量可能会下跌.主要股指的表现将落后于其他国家股指."元富投顾副总裁Tom Tang称.