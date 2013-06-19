路透调查：只要美联储维持政策不变，股市涨势或将继续

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
* 下半年股市涨势将放缓
* 标准普尔500指数此后料上涨4%，道指预计上涨3%
* 标普500指数今年表现料创2009年以来最佳
路透纽约6月18日 - 一项路透调查结果显示，继2013年上半年快速上涨之后，美国股市的涨势料在下半年放缓，仅在纪录高位上方温和上涨。
今年迄今，标准普尔500指数 已经跳涨15%，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和全球其他央行的政策刺激之下连创纪录高位。
但在标普500指数5月21日创下1,669.16点的收盘高位第二天，美联储主席贝南克暗示该央行可能开始缩减刺激政策，这导致股市削减涨幅。
“虽然牛市还没有结束，但我们的确认为从目前的水平上涨的空间有限，”美银美林全球研究的美国股市和量化策略主管Savita Subramanian表示。
刺激政策前景对投资者是个矛盾，因为只有经济很强劲不再需要政策扶助时，美联储预计才缩减购债计划。
但由于外界普遍认为今年股市上涨是受到联储刺激政策的激励，所以哪怕联储只是说要退出刺激政策，也足以使股市的涨势停滞。
根据过去一周路透采访42位分析师的预测中值，今年年末时标普500指数料涨至1,700点，全年可能上涨19%，这将成为2009年以来表现最好的一年，但较周二收盘水平仅上涨4%。
道琼工业指数 的涨势也相似，年末时料涨至15,600点，全年可能上涨19%，较周二收盘位上涨3%。
对上述两个指数的预估均高于3月时的估值，预测值的区间暗示股市波动可能持续存在。目前这两个股指均已超过3月时的预估点位。
标普500指数到年末时可能介于1,400-1,800点。
“股市最大的阻力是缩减刺激政策的传言，而联储的澄清将是最大的潜在助推力，”德盛安联资产管理投资组合策略经理Kristina Hooper表示。
多数受访分析师预计美联储将在今年第四季开始放缓量化宽松，但之后并不会彻底停止，而是再延续几个月。
量化宽松结束是明年股市上涨难度可能加大的主要原因。明年上半年标普500指数料小幅上涨至1,755点，道指的涨幅预计也差不多，料在明年年中时涨至16,100点。
Fiduciary Trust的首席投资官Michael Mullaney表示，“毫无疑问”美联储是扶助市场的最大因素。
若没有美联储，“就基本面而言，市场的涨势有些过头，”他表示，并指出今年的企业获利增幅大约仅为股价涨幅的一半。
根据汤森路透数据，2013年获利料增长7.5%。标普指数企业的预估市盈率由年初时的13.1%上升至14.4%。
衡量投资者担忧程度的CBOE波动性指数 今年已经下降大约7%。不过该指数在第二季跳涨32%。
目前上涨的多数是防御板块，而不是景气循环类股，后者与经济增速相关。即使增长前景不算太好，似乎也有利于电力和电信等板块继续表现出色，不过进一步上涨的潜力有限。
“今年市场的涨势或已接近尾声，市场的领头羊可能会发生改变，”美银美林的Subramanian称。“景气循环类股可能接棒领涨。”(完)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
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