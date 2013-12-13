路透调查：美国股市2014年初可能回调，但全年料录得稳健升幅

澳新汇市：澳新货币兑日圆触四个多月低点，美国向叙利亚发动导弹袭击
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
* 标准普尔500指数2014年中料升至1,870点，2014年底料续升至1,925点
* 道琼工业指数2014年底料升至17,015点
路透纽约12月12日 - 路透调查显示，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年年初缩减经济刺激规模，美国股市可能将在数月内出现首次重大回调，但到2014年底将较目前水准上涨8%。
投资者一直在为下滑做准备，因为今年的强劲涨势已推动美国股市升至纪录高位，标准普尔500指数 更是有望录得逾10年来最佳年度表现。
鉴于11月非农就业报告在内的经济数据显示经济复苏势头增强，很多策略师预计美联储将在明年第一季开始采取缩减购债行动。美联储目前坚持每月购债850亿美元来支撑经济。
策略师指出，虽然股市今年已因美联储持续支持经济而大涨，但若美联储缩减购债，则进一步印证经济复苏，最终应会促使股市进一步上涨。
“预期中的美联储政策调整将是明年上半年的主要不利因素，但由于全球经济持续改善，我预计股市将从最初的跌势中反弹，并在下半年上扬，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示。
过去一周路透对43名策略师的访查显示，预估中值为标准普尔500指数2014年中料升至1,870点，2014年底料续升至1,925点。相应较周三收盘位1,782点各上涨5%和8%。
该指数2013年迄今已累计上涨25%。
道琼工业指数 2014年底料升至17,015点，较周三收盘上涨7.4%。
**全球经济成长**
全球经济成长改善、特别是欧洲和其他发达经济体成长好转，应会提亮美国股市和企业获利前景。部分策略师可能将持股从防御类股转为经济成长导向的版块。
2014年企业获利料将改善。汤森路透数据显示，2014年企业获利增幅料达11%，而2013年料为5.7%。
美银美林驻纽约的美国股票和定量策略主管Savita Subramanian表示，虽然2013年美国股市大涨，但目前估值还不算太高。
汤森路透数据显示，标普500指数期望市盈率(本益比)为15.3，2013年初为13.1，基于1968年来数据的均值为14.8。
不过，倘若美联储缩减购债，则可能引发一些投资组合调整，尤其是如果股价大幅回调的情况下。
“明年第一季非常可能出现回调...幅度可能为15-20%，”Commonwealth Financial首席投资官Brad McMillan表示。
本周的路透调查显示，多数分析师预计美联储将于明年3月开始缩减购债，也有一些分析师预计美联储最早将在下周行动。 (完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国在叙利亚一空军基地发射巡航导弹，对叙利亚部队周四据称使用化学武器攻击做出回应。 一位美国官员称，已经完成此次攻击。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.40日圆，本周迄今跌幅为0.9%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 上述要求匿名的美国官员称，位于地中海的美国海军军舰发射了大约50枚战斧导弹。打击目标之一是霍姆斯的一个空军基地。关于该目标的更多详细情况以及打击结果目前还不得而知。 本周叙利亚城镇Khan Sheikhoun发生化学武器袭击，特朗普在发出攻击命令的前一天将矛头指向叙利亚总统阿萨德。化武袭击导致至少70人死亡，其中包括许多儿童；叙利亚政府否认发动了此次袭击。 在叙利亚国内发生毒气袭击之后，美国总统特