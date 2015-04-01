路透调查：华尔街预计今年美股涨速将放缓，受累于升息预期

* 标普500指数年底时料达2,200点，道指达18,850点

* 利率上升将抵消经济强劲增长的影响

路透纽约3月31日 - 路透调查显示，美国股市今年涨幅预计将低于2014年，因利率上升和美元走坚在一定程度上抵消了经济强劲增长的影响。

路透过去一周访问了40多名策略师，他们的预期中值显示，标准普尔500指数 料将在12月31日升至2,200点。

这与去年12月的调查结果一致。该目标水准较周一收盘位2,086.24点上涨5%，并意味着全年涨幅为7%。

但这将是2011年以来的最低年涨幅。2014年标普500指数上涨了逾11%，为连续第三年录得两位数增幅。

策略师乐观看待2015年美国经济前景，但表示一旦美联储升息，股市可能回落。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三调降未来两年经济成长预估并预测未来升息步伐较缓之后，大多数华尔街顶级投行现在预期美联储至少要到9月才会开始升息。

“我们认为股市年线最终将收高，但绝对不会是径直上扬，”美银美林资深美国股市策略师Dan Suzuki表示。该行预计标普500指数年底时将达2,200点。“我们预期股市将极为动荡。”

策略师预计年中时标普500指数将达2,073点，低于去年12月预期的2,103点；同时把道琼工业指数 预估值自18,500点下调至18,000点。

策略师表示，美国首度升息时间的不确定性将使投资者持续惴惴不安，同时美元上涨可能会持续遏制美国跨国企业的获利。

美元指数 自5月1日以来已累计上涨逾24%，增大了美国企业与海外同业竞争的困难。

根据汤森路透数据，标普500指数成分股企业2015年获利预估自年初以来大幅下滑，今年获利预计较2014年仅增长1.8%。

汤森路透数据还显示，标普500指数成分股企业预期市盈率(本益比)为17.2倍，2011年底和2014年底分别为12.2倍和16.9倍。

策略师对于哪些板块的表现可能强于大盘缺乏共识。有些人看好科技股，但看空能源和原材料股。

策略师还预计，此前因极低利率而表现很好的公用事业股表现将逊于大盘。