路透调查：亚欧央行投放更多流动性，料推动2015年全球股市大涨

* 股市投资者乐观看待2015年

* 欧股将收复跌幅并上涨

* 发达市场股市表现将好于新兴市场

路透12月17日 - 周三公布的路透调查显示，2015年全球股市预计上涨，因为在一些国家刚开始收紧政策时，欧洲和亚洲国家央行向市场新注入大量流动性。

近年来宽松货币政策推动股市进入牛市，由于中国、日本和欧元区要应对通胀下滑和增长疲弱，预计更多现金将流入投资者口袋。

调查访问了全球各地约250名分析师，结果显示从现在到明年底调查的所有17个股指均预计将上涨，只有加拿大股指的预测涨幅低于10%。

“油价大跌支持了2015年全球增长超过3%的预估，而央行将继续向市场挹注流动性，这两个因素都利好股市，”Amundi策略主管Eric Mijot表示。该机构管理着1.06万亿(兆)美元资产。

“今年欧洲股市表现不济，我们预测2015年Euro STOXX50指数将表现不错，因为结构性改革、货币政策调整、投资方案和货币贬值终于开始产生回报，”法国兴业银行欧洲股市策略主管Roland Kaloyan表示。

在另一项路透调查中，三分之二的分析师预测明年3月前中国人民银行将再次降息。这可能提振沪综指 到明年年底时上涨超过12%。

即便经济增长放缓，今年中国股市大涨超过40%。

在巴西和印度，政府实施改革，开放市场吸引更多外资，预计会推动明年股市上涨。

即便美国和英国预计明年开始上调利率，但升息的前提是经济表现强劲，明年这两个国家的股市预计上涨超过10%。

德国DAX指数 预计到2015年底升穿本月稍早触及的纪录高位，来到10,800点，较周二收盘高出近13%。法国CAC指数 预计到明年底触及4,700点，较周二收盘高出近15%。

尽管英国明年5月选举结果存在不确定性，FTSE 100指数 明年底时仍可能触及纪录高位，大涨至7,000点。

“总而言之，FTSE上涨是因为没有其他更好、相对安全的投资渠道，”InterTrader首席市场策略师Steve Ruffley表示。(完)