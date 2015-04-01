《图表新闻》欧元区股市第一季表现为17年来同期最佳

欧元兑美元 过去几个月下滑，帮助提振欧洲股市的偏好，因投资者预期汇价下滑将提振企业业绩。

“未来六到12个月，可能迎来一波对欧元区企业获利预估的上调，这主要归功于汇率下滑，”Amundi股票管理部门全球主管Romain Boscher表示。Amundi管理着8,500亿欧元(9,190亿美元)资产。

过去一年欧元兑美元跌约20%，提振欧洲企业，这些企业约50%的获利来自欧元区以外地区。而美元走强损及美国企业业绩。

“这种情况绝对是前所未见的，”Allianz Global Investors France欧洲股权管理主管Catherine Garrigues说，“鉴于欧洲央行量化宽松举措将持续至2016年，这将继续推动欧洲股市上涨。”

根据美银美林Global Research数据，今年欧洲股票基金已经吸引466亿美元净投资，而侧重美国市场的股票基金净流出440亿美元。

欧元区股市中，葡萄牙PSI 20指数 第一季上涨24.5%，意大利MIB指数 上升21.8%，法国CAC 40指数 上扬18.8%。

西班牙IBEX指数 表现略差，上升12.2%，因西班牙企业对拉美有很大曝险，引发担忧。拉美经济增长正在放缓。

希腊ATG指数 逆势下跌4.8%，因反撙节的左翼激进联盟党(Syriza)上台执政促使投资者削减对希腊曝险。

欧元区以外地区中，英国股市富时100指数 在第一季期间触及纪录高位，但仅上涨4.1%，瑞士SMI指数 上升2.2%。

与美股相比，今年迄今欧洲股市表现亮眼，美国股市标准普尔500指数 上扬1.3%，道琼工业指数 升0.9%， Nasdaq指数 涨4.5%。(完)