《图表新闻》欧元区股市第一季表现为17年来同期最佳

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
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欧元兑美元 过去几个月下滑，帮助提振欧洲股市的偏好，因投资者预期汇价下滑将提振企业业绩。
“未来六到12个月，可能迎来一波对欧元区企业获利预估的上调，这主要归功于汇率下滑，”Amundi股票管理部门全球主管Romain Boscher表示。Amundi管理着8,500亿欧元(9,190亿美元)资产。
过去一年欧元兑美元跌约20%，提振欧洲企业，这些企业约50%的获利来自欧元区以外地区。而美元走强损及美国企业业绩。
“这种情况绝对是前所未见的，”Allianz Global Investors France欧洲股权管理主管Catherine Garrigues说，“鉴于欧洲央行量化宽松举措将持续至2016年，这将继续推动欧洲股市上涨。”
根据美银美林Global Research数据，今年欧洲股票基金已经吸引466亿美元净投资，而侧重美国市场的股票基金净流出440亿美元。
欧元区股市中，葡萄牙PSI 20指数 第一季上涨24.5%，意大利MIB指数 上升21.8%，法国CAC 40指数 上扬18.8%。
西班牙IBEX指数 表现略差，上升12.2%，因西班牙企业对拉美有很大曝险，引发担忧。拉美经济增长正在放缓。
希腊ATG指数 逆势下跌4.8%，因反撙节的左翼激进联盟党(Syriza)上台执政促使投资者削减对希腊曝险。
欧元区以外地区中，英国股市富时100指数 在第一季期间触及纪录高位，但仅上涨4.1%，瑞士SMI指数 上升2.2%。
与美股相比，今年迄今欧洲股市表现亮眼，美国股市标准普尔500指数 上扬1.3%，道琼工业指数 升0.9%， Nasdaq指数 涨4.5%。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 王丽鑫/李爽)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。