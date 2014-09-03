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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.06%，Nasdaq指数下挫0.56%

路透纽约9月3日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周三收低，受苹果 股价大跌拖累，道琼工业指数则微幅收高。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高10.72点，或0.06%，至17,078.28点；标准普尔500指数 收低1.56点，或0.08%，至2,000.72点；Nasdaq指数 下滑25.62点，或0.56%，至4,572.57点。(完)
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