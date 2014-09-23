美国股市: 道琼工业指数收跌0.68%，Nasdaq指数回落0.42%

路透纽约9月23日 - 美国股市周二全线下跌，标普500指数连跌第三日，因投资者消化全球经济成长放缓的迹象。

道琼工业指数 收跌116.68点，或0.68%，至17,056.00点；标准普尔500指数 收挫11.52点，或0.58%，至1,982.77点；Nasdaq指数 回落19.00点，或0.42%，至4,508.69点。(完)