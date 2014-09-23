美国股市: 道琼工业指数收跌0.68%，Nasdaq指数回落0.42%

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透纽约9月23日 - 美国股市周二全线下跌，标普500指数连跌第三日，因投资者消化全球经济成长放缓的迹象。
道琼工业指数 收跌116.68点，或0.68%，至17,056.00点；标准普尔500指数 收挫11.52点，或0.58%，至1,982.77点；Nasdaq指数 回落19.00点，或0.42%，至4,508.69点。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。