美国股市: 道琼工业指数收涨0.9%，Nasdaq指数上扬1.03%

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约9月24日 - 美国股市周三普涨，标普500指数结束三日连跌，重回14日移动均线这一关键技术位之上，表明短期动能改善。
道琼工业指数 收涨154.19点，或0.9%，至17,210.06点；标准普尔500指数 收高15.53点，或0.78%，至1,998.30点；Nasdaq指数 上扬46.533点，或1.03%，至4,555.221点。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。