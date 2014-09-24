美国股市: 道琼工业指数收涨0.9%，Nasdaq指数上扬1.03%

路透纽约9月24日 - 美国股市周三普涨，标普500指数结束三日连跌，重回14日移动均线这一关键技术位之上，表明短期动能改善。

道琼工业指数 收涨154.19点，或0.9%，至17,210.06点；标准普尔500指数 收高15.53点，或0.78%，至1,998.30点；Nasdaq指数 上扬46.533点，或1.03%，至4,555.221点。(完)