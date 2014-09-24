美国股市：全面上扬，标普500指数重回14日移动均线关键技术位之上

路透纽约9月24日 - 美国股市周三普涨，标普500指数结束三日连跌，重回14日移动均线这一关键技术位之上，表明短期动能改善。

今日升势普遍，标普10大类股中有九种收高，保健股 和生物科技股 领涨。地产股在强劲的楼市数据公布后也走强。

标普500指数录得逾一个月最大单日升幅，并收在14日移动均线切入位之上，之前两日都收在该水准之下。今日的升势延续了投资人逢低买入的长期趋势。

标普500指数盘中一度跌至50日移动均线附近，之后反弹。如果该水准继续提供支撑，可能形成底部避免股市出现较大幅度下跌。自2012年标普500指数还未出现过较高位回落10%这样像样的修正。

“受楼市数据带动股市出现不错的反弹，投资人趁近期下跌买入。楼市数据有一阵子不怎么样了，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示，“股市继续从其他资产类别中吸引资金，要寻求回报，投资人还能投哪儿呢？”

8月新屋销售激增，缓和了周一成屋销售数据疲弱引发的对楼市的担忧。PHLX地产股指数 升0.6%。

芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，美联储对撤走宽松货币政策应“格外有耐心”后，股市也获得支撑。

道琼工业指数 收涨154.19点，或0.9%，至17,210.06点；标准普尔500指数 收高15.53点，或0.78%，至1,998.30点；Nasdaq指数 上扬46.533点，或1.03%，至4,555.221点。

企业消息方面，Bed Bath & Beyond 跳升7.3%，报67.28美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，昨日该公司公布的盈利和营收均胜预期。

Nasdaq生物科技股指数 劲升2.8%，为7月18日来最大单日升幅，其中Vertex Pharma 攀升6.7%，报111.91美元，Alexion Pharma 升6.4%，报168.79美元，Biogen 收高4.3%，报346.41美元。

周一和周二，生物科技股因投资人获利了结而下滑，许多交易商认为该类股估值过高。

收盘后，Jabil Circuit 公布业绩，股价大涨5.8%，报22.06美元。

纽约证交所有约56%的股票收高，Nasdaq市场则有约64%的股票收在平盘之上。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交为约56.3亿股，低于约60.1亿股的本月迄今日成交均值。(完)