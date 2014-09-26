美国股市: 道琼工业指数收高0.99%，Nasdaq指数上扬1.02%

路透纽约9月26日 - 美国股市周五收涨，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差表现。

道琼工业指数 收涨167.35点，或0.99%，至17,113.15点；标准普尔500指数 收高16.86点，或0.86%，至1,982.85点；Nasdaq指数 上扬45.446点，或1.02%，至4,512.194点。

本周，道指回落1%，标普500指数收跌1.4%，Nasdaq指数收挫1.5%。(完)