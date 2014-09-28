重温稿-美国股市：收高且标普500指数重返关键技术位之上，但本周收低

中国金融：防止金融腐败必须管住关键权力，加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透纽约9月26日 - 美国股市周五收涨，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差表现。
今日出现普涨，标普500指数10大类股齐步走强，能源股 以1.3%的升幅领跑，因美国原油期货 升1%。
多数升幅是在美国公布第二季国内生产总值(GDP)增速为两年半最快后录得的。
近期美股涨跌幅度较大，周四标普500指数的跌幅为7月来最大，在过去五个交易日中，有四日标普500指数的点数波幅超过过去250日均值14.6点。
“在短时间内出现如此大幅度的反弹很有趣，但这也显示出市场有多不稳定，涨跌的波动性都放大，”Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。
标普500指数重新收在50日移动均线切入位之上，周四收盘失守该水准，为逾一个月首见。长期处于该水准之下，可能暗示市场将进一步走低，但交易商保持了近期利用市场下跌作为买入良机的趋势。标普指数较本月稍早触及的纪录收盘高位低约1.4%。
“买家重返市场，”帮助管理约117亿美元资产的Mullaney表示，“后市基本面仍非常稳健，所以交易商回场也不足为奇。”
道琼工业指数 收涨167.35点，或0.99%，至17,113.15点；标准普尔500指数 收高16.86点，或0.86%，至1,982.85点；Nasdaq指数 上扬45.446点，或1.02%，至4,512.194点。
本周，道指回落1%，标普500指数收跌1.4%，Nasdaq指数收挫1.5%。三大股指本周表现为截至8月1日该周以来最差。
道指成份股企业Nike Inc 跳升12%，报89.50美元，为2008年10月来最大单日升幅，该公司昨日公布的季度盈利超过预期，促使十多家券商上调了该股目标价。
美光 跳升6.7%，报33.83美元，该公司周四收盘后公布的业绩也优于预期。
下跌个股中，Universal Health Services Inc 收低2.4%，报109.03美元，此前该公司同意以约3.35亿美元收购Cygnet Health Care Ltd。
纽约证交所约七成股票收高，Nasdaq市场则有约65%的股票收在平盘上方。
根据BATS公布的交易所数据，美国各证交所总计成交约51.8亿股，低于本月迄今日成交均值60.5亿股。(完)
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因