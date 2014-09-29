美国股市: 道琼工业指数收低0.25%，Nasdaq指数小跌0.14%

香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
路透纽约9月29日 - 美国股市周一收低，香港的示威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特 发布营收预警也拖累市况。
道琼工业指数 收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点；标准普尔500指数 收低5.05点，或0.25%，至1,977.80点；Nasdaq指数 小跌6.34点，或0.14%，至4,505.85点。(完)
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透上海4月25日 - 中国安徽五河农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有487家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,650亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30