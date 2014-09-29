美国股市: 道琼工业指数收低0.25%，Nasdaq指数小跌0.14%

路透纽约9月29日 - 美国股市周一收低，香港的示威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特 发布营收预警也拖累市况。

道琼工业指数 收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点；标准普尔500指数 收低5.05点，或0.25%，至1,977.80点；Nasdaq指数 小跌6.34点，或0.14%，至4,505.85点。(完)