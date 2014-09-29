美国股市：收跌，受累于香港紧张局势和福特下调财测

香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
* 道指和标普500指数收跌0.3%，Nasdaq指数回落0.1%
路透纽约9月29日 - 美国股市周一收低，香港的示威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特 发布令人失望的预估也拖累市况。
标普非必需消费品类股指数 跌幅最大，下跌0.6%。福特股价急挫7.5%，是百分比跌幅最大的标普500指数成份股，该公司尾盘下调了财测，称北美的利润率将在之前发布的指导区间的低端。
市场收盘水平远高于日内触及的低位，对香港紧张局势的担忧拖累市场开盘下跌近1%。
“众多的利空消息令市场连续受创，最新消息是香港的民主示威活动，”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示。
但在进入第四季和第三季业绩期开幕前，投资者可能对市场持更乐观的看法，他说。
“从季节性因素来看，我们可能正进入对股市有利的时期，”Hellwig补充说。
道琼工业指数 收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点；标准普尔500指数 收低5.05点，或0.25%，至1,977.80点；Nasdaq指数 小跌6.34点，或0.14%，至4,505.85点。
纽约证交所百分比涨幅最大的个股是Athlon Energy Inc ，飙升24.80%。百分比跌幅最大的个股是Civeo Corp ，骤降49.59%。
纽约证交所交投最活跃的个股包括福特和Petrobras ，后者急跌10.69%，报14.70美元。
Nasdaq市场，Tibco Software Inc 急升21.2%，报23.65美元。苹果 下跌0.6%，报100.11美元。Zynga Inc 回落1.4%，报2.79美元。这三只股票的交投最为活跃。
纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,801和1,271股，比率为1.42:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,502和1,183股，比率为1.27:1。
13只标普500指数成份股今日触及52周新高，12只触及新低。40只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，129只触及新低。(完)
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透上海4月25日 - 中国安徽五河农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有487家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,650亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30