美国股市：收跌，受累于香港紧张局势和福特下调财测

* 道指和标普500指数收跌0.3%，Nasdaq指数回落0.1%

路透纽约9月29日 - 美国股市周一收低，香港的示威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特 发布令人失望的预估也拖累市况。

标普非必需消费品类股指数 跌幅最大，下跌0.6%。福特股价急挫7.5%，是百分比跌幅最大的标普500指数成份股，该公司尾盘下调了财测，称北美的利润率将在之前发布的指导区间的低端。

市场收盘水平远高于日内触及的低位，对香港紧张局势的担忧拖累市场开盘下跌近1%。

“众多的利空消息令市场连续受创，最新消息是香港的民主示威活动，”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示。

但在进入第四季和第三季业绩期开幕前，投资者可能对市场持更乐观的看法，他说。

“从季节性因素来看，我们可能正进入对股市有利的时期，”Hellwig补充说。

道琼工业指数 收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点；标准普尔500指数 收低5.05点，或0.25%，至1,977.80点；Nasdaq指数 小跌6.34点，或0.14%，至4,505.85点。

纽约证交所百分比涨幅最大的个股是Athlon Energy Inc ，飙升24.80%。百分比跌幅最大的个股是Civeo Corp ，骤降49.59%。

纽约证交所交投最活跃的个股包括福特和Petrobras ，后者急跌10.69%，报14.70美元。

Nasdaq市场，Tibco Software Inc 急升21.2%，报23.65美元。苹果 下跌0.6%，报100.11美元。Zynga Inc 回落1.4%，报2.79美元。这三只股票的交投最为活跃。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,801和1,271股，比率为1.42:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,502和1,183股，比率为1.27:1。

13只标普500指数成份股今日触及52周新高，12只触及新低。40只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，129只触及新低。(完)