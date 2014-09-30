美国股市：受能源和材料股拖累收跌，本月回落但本季上扬

路透纽约9月30日 - 美国股市周二走低，受能源和材料股回落拖累，因经济数据令人失望。

三大股指本月收跌。但本季收涨。

标普能源股指数 下跌1.2%，因美国原油期价急跌逾3%。标普资源股指数 也回落1.2%。雪佛龙 跌1%，报119.32美元，对标普500指数的拖累最大。

汤森路透Jefferies CRB商品指数 收跌1.6%，为去年6月以来最大单日跌幅。

EBay 飙升7.5%，报56.63美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，扶助限制该指数的跌幅。该公司宣布一项分拆PayPal业务的计划。

美国9月消费者信心五个月来首次下降，7月房价同比涨幅不及预期，凸显美国成长还不稳定。

标普500指数年内迄今已累积攀升6.7%，且第三季业绩期将近，分析师对市场涨势今年还能持续多久存疑。

“市场仍有很强的韧性，但这是个畸形的市场。我认为第四季的表现可能不及目前，我们不可能再创年内新高了，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。

苹果 上扬0.6%，报100.75美元，之前有消息称，中国已批准iPhone 6从10月17日开始在华销售。

道琼工业指数 收跌28.32点，或0.17%，至17,042.90点；标准普尔500指数 收挫5.51点，或0.28%，至1,972.29点；Nasdaq指数 下跌12.46点，或0.28%，至4,493.39点。

本月道指回落0.3%，标普500指数下跌1.5%，Nasdaq指数回落1.9%。

本季道指上扬1.3%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数攀升1.9%。

在纽约证交所交投最活跃的个股中，福特 急跌2.12%，报14.79美元，该公司周一发布令人失望的盈利预估。

eBay、苹果和Move Inc 是Nasdaq市场交投最活跃的个股之一，后者急升37.1%，报20.96美元。

纽约证交所下跌股与上涨股家数为1,942和1,133股，比率为1.71:1。Nasdaq市场下跌股与上涨股家数为1,864和824股，比率为2.26:1。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，18只触及新低。有42只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，138只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约72亿股，高于过去五日成交均值61亿股。(完)