美国股市：受能源和材料股拖累收跌，本月回落但本季上扬

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透纽约9月30日 - 美国股市周二走低，受能源和材料股回落拖累，因经济数据令人失望。
三大股指本月收跌。但本季收涨。
标普能源股指数 下跌1.2%，因美国原油期价急跌逾3%。标普资源股指数 也回落1.2%。雪佛龙 跌1%，报119.32美元，对标普500指数的拖累最大。
汤森路透Jefferies CRB商品指数 收跌1.6%，为去年6月以来最大单日跌幅。
EBay 飙升7.5%，报56.63美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，扶助限制该指数的跌幅。该公司宣布一项分拆PayPal业务的计划。
美国9月消费者信心五个月来首次下降，7月房价同比涨幅不及预期，凸显美国成长还不稳定。
标普500指数年内迄今已累积攀升6.7%，且第三季业绩期将近，分析师对市场涨势今年还能持续多久存疑。
“市场仍有很强的韧性，但这是个畸形的市场。我认为第四季的表现可能不及目前，我们不可能再创年内新高了，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。
苹果 上扬0.6%，报100.75美元，之前有消息称，中国已批准iPhone 6从10月17日开始在华销售。
道琼工业指数 收跌28.32点，或0.17%，至17,042.90点；标准普尔500指数 收挫5.51点，或0.28%，至1,972.29点；Nasdaq指数 下跌12.46点，或0.28%，至4,493.39点。
本月道指回落0.3%，标普500指数下跌1.5%，Nasdaq指数回落1.9%。
本季道指上扬1.3%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数攀升1.9%。
在纽约证交所交投最活跃的个股中，福特 急跌2.12%，报14.79美元，该公司周一发布令人失望的盈利预估。
eBay、苹果和Move Inc 是Nasdaq市场交投最活跃的个股之一，后者急升37.1%，报20.96美元。
纽约证交所下跌股与上涨股家数为1,942和1,133股，比率为1.71:1。Nasdaq市场下跌股与上涨股家数为1,864和824股，比率为2.26:1。
有15只标普500指数成份股触及52周新高，18只触及新低。有42只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，138只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约72亿股，高于过去五日成交均值61亿股。(完)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 央行昨出手歼灭美元空单，外资汇入趋缓 * 外资均缩手，净汇入金额缩至逾一亿美元 * 寿险业买汇且银行调整部位，台币尾盘转贬 * 明天台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北4月27日 - 台币兑美元周四微收贬，终止连五升走势。汇银人士称，随韩元等亚币走贬 、外资汇入力道减弱，加上央行昨天午后出手修理外资，今天美元空方气焰不在，因外资不敢再造次，而进口 商及寿险业者逢低进场买入美元，台币尾盘微幅收贬。 他们表示，外资昨天对台币发动猛烈攻势，带动台币狂涨且一度冲破30元整数大关，因外资不断挑战央行 底线，午后央行终于出手〞修理〞外资；因央行突如其来强力干预动作，让放空美元者措手不及，不少外资均 惨遭央行修理，今天外资显得格外安静。 〞昨天老大(央行)突然出手，美元空单被歼灭，今天外资不敢再造次，想炒汇的人都缩手了。〞一大型银 行交易员说。 他并称，央行出重手让市场感觉到〞老大已经忍无可忍〞，加上今天韩元等亚币多偏贬，尾盘银行间纷纷 进行部位调节，即回补美元空单或是增加美元多单，
0906GMT * 1.3600加元是美元/加元自亚洲低点1.3530加元反弹的高位 * 在1.3600加元处有大量期权到期，规模在11.5亿美元 * 特朗普表示不会废除北美自由贸易协定之后，美元下挫至1.3530加元 * 美元/加元周二突破了1.3600加元期权障碍，因美国对加拿大进口软木材征税的消息打击了加元 * 加拿大总理特鲁多与特朗普周三连续第二日通话 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)