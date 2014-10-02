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市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数小跌0.02%，Nasdaq指数上扬0.18%

路透纽约10月2日 - 美国股市周四收盘基本持平，小盘股反弹，收涨1%。

道琼工业指数 小跌3.66点，或0.02%，至16,801.05点；标准普尔500指数 微升0.01点，至1,946.17点；Nasdaq指数 上扬8.109点，或0.18%，至4,430.195点。(完)
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