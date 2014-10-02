美国股市：收盘基本持平，小盘股在震荡交投中反弹

* 标普500指数结束三日连跌的颓势

* 小盘股反弹，脱离修正区域

* VIX波动性指数在触及3月以来最高后大幅回落

路透纽约10月2日 - 美国股市周四收盘基本持平，整日走势震荡，因能源股反弹和投资者买入深跌的个股，尤其是小盘股。

标普500指数结束三日连跌的颓势，在下跌达1%之后反弹，微幅收涨。今日稍早，该指数一度跌穿150日移动均线，自2012年11月以来从未收在该水平之下。

在尾盘的交易中，投资者一度抛开对经济成长疲弱和股票估值较高的担忧。这些忧虑近期重创市场，并增加了波动性。CBOE波动性指数 收报16.16，跌3.3%，稍早触及3月以来最高17.98。

小盘股也反弹。Russell 2000指数 收涨1%，目前从3月触及的纪录高位回落了约9.3%，脱离了修正区域。

“我们将观望几日，看此轮跌势相对于到目前为止的其他几次回调，是否已构筑了较为稳固的底部，”Key Private Bank的首席投资策略师Bruce McCain表示。

道琼工业指数 小跌3.66点，或0.02%，至16,801.05点；标准普尔500指数 微升0.01点，至1,946.17点；Nasdaq指数 上扬8.109点，或0.18%，至4,430.195点。

标普500指数今日仅0.01点的升幅是2013年4月24日来最小。

美股盘初承压，因欧洲央行总裁德拉吉在政策会议后举行的记者会上有关进一步刺激措施的讲话令投资人失望。欧股大幅收低。

盘中多数时间下跌的能源股 收高0.4%，美国原油期货今日跌穿90美元，为去年4月来首见，但之后由跌转升，布兰特原油期货则收低，但仍远高于日低水准。

周五的市场方向可能取决于当日将出炉的9月就业报告，分析师预计9月非农就业岗位增幅为21.5万。今日美国公布上周初请失业金人数意外减少，显示就业市场增强。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为77亿股，高于61亿股的上月成交均值。

纽约证交所百分比涨幅最大的个股是暴涨30.1%的Wayfair ，百分比跌幅最大的个股是Atento SA ，该股急跌13.6%。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为1,645和1,429股，比率为1.15:1。Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,730和959股，比率为1.80:1。

三只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；21只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，164只触及新低。(完)