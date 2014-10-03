美国股市：大涨，标普500指数录得8月以来最大单日涨幅

路透纽约10月3日 - 美国股市周五收涨，标普500指数录得8月以来最大单日涨幅，因9月就业报告强于预期，提振美国经济前景。

不过，尽管今日美股大涨，但本周仍收低，因美国确诊首位患者感染埃博拉病毒以及香港的示威活动在本周稍早令股市大跌。

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，预估为增加21.5万个；失业率为2008年7月来最低的5.9%，预估为6.1%；平均时薪较前月持平，预估为增长0.2%。

“市场之前有诸多担忧、也回吐了一些升幅。我认为今日的就业报告消除了对美国经济成长的一些短期忧虑，空头回补也有帮助，”Newedge USA LLC市场策略部门主管Robbert Van Batenburg表示。

标普10大类股全面上涨，但能源股 表现最弱，微幅收高，因油价进一步下滑，本周能源股指数大跌3.8%。

金融股和保健股领涨，道琼运输指数 收高2.1%，创3月来最大单日百分比升幅，因航空股跳升。达美航空(Delta Air Line) 劲升4.7%，报36.95美元。

小盘股Russell 2000指数 升0.8%，但本周收低1.3%，为连跌第五周。

道琼工业指数 收涨208.64点，或1.24%，至17,009.69点；标准普尔500指数 收高21.73点，或1.12%，至1,967.90点；Nasdaq指数 上扬45.429点，或1.03%，至4,475.624点。

本周，道指下跌0.6%；标普500指数和Nasdaq指数回落0.8%。

纽约证交所百分比涨幅最大的个股是暴涨16.93%的Zendesk INC ，百分比跌幅最大的个股是Cliffs Natural Resources ，该股急跌16.80%。

纽约证交所交投活跃个股中，Rite Aid 收高0.80%，报5.03美元，巴西的Petrobras 收高4.33%，报13.97美元。

Nasdaq市场交投活跃个股中，苹果 跌0.3%，报99.62美元，雅虎 收高1.3%，报41.03美元。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为2,067和989家，比率为2.09:1。Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,776和895家，比率为1.98:1。

14只标普500指数成份股触及52周新高，五只触及新低；36只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，54只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为65亿股，过去五日成交均值为70亿股。(完)