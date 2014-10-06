美国股市：在震荡交投中走低，交易商在业绩期来临前惴惴不安

路透纽约10月6日 - 美国股市周一在震荡交投中走低，交易商神经紧绷，等待业绩期的来临，标普500指数未能守在关键技术位之上。

随着包括就业数据在内的主要经济指标纷纷出炉，股市近期缺乏刺激因素。近期美元走强和欧洲经济持续疲弱使即将来临的业绩期蒙阴。

“由于美元走强，且欧洲宏观环境十分疲弱，市场对企业第三季的业绩感到不安，”.S. Bank Wealth Management的高级股市策略师Jim Russell表示。

“很可能即将出现预估被下调的局面，”他说。

美光 急跌4%，报32.57美元，之前三星公布了斥资147亿美元建设新半导体工厂的计划。

惠普 为涨幅最大的标普500指数成份股，劲扬4.7%，报36.87美元，该公司之前表示，将分拆为两家上市公司，再裁员5,000人。

苹果 的蓝宝石玻璃供应商GT Advanced Technologies 表示，已申请破产保护，该股暴跌92.8%，报0.80美元。

道琼工业指数 收跌17.78点，或0.1%，至16,991.91点；标准普尔500指数 收挫3.08点，或0.16%，至1,964.82点；Nasdaq指数 回落20.822点，或0.47%，至4,454.802点。

标普500指数失守1,975点，“该水准被证明是真正的阻力位，”O’Neil Securities纽交所场内交易部主管Ken Polcari表示。

该指数的50日移动均线切入位略低于1,975点，且连续第五日收在50日均线之下。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约63亿股，低于过去五日成交均值72亿股。

纽约证交所百分比涨幅最大的个股是CareFusion ，暴涨22.9%，因医疗设备供应商Becton Dickinson 同意以122亿美元的现金和股票收购该公司。

Nasdaq市场波幅最大的个股也与并购交易有关。Durata Therapeutics 飙升74.6%，报24.24美元。Actavis 称将以约6.75亿美元收购该公司。

纽约证交所交投最活跃的个股包括，Petrobras 急升14.24%，报15.96美元。美国银行 小涨0.06%，报17.30美元。

Nasdaq市场，成交最活跃的个股包括，GT Advanced、美光和Sunesis Pharmaceuticals ，后者暴跌76.4%，报1.57美元。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,676和1,383股，比率为1.21:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股分别为1,044和1,612股，比率为1:1.54。(完)