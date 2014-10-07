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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.6%，Nasdaq指数回落1.56%

路透纽约10月7日 - 美国股市周二普遍收低，三大指数下跌超过1%，标普500指数收在8月12日来最低水准，因在业绩期开幕前，德国经济数据疲弱，加重对全球成长的忧虑。

道琼工业指数 收跌272.58点，或1.6%，至16,719.33点；标准普尔500指数 收挫29.73点，或1.51%，至1,935.09点；Nasdaq指数 回落69.599点，或1.56%，至4,385.203点。(完)
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