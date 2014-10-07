修正-美国股市：大幅收低，受全球经济成长忧虑拖累

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(更正：内文第一段“周三”应改为“周二”)
路透纽约10月7日 - 美国股市周二大幅收低，三大指数下跌超过1%，因在业绩期开幕前，德国经济数据疲弱，加重对全球成长的忧虑。
国际货币基金组织(IMF)今年第三次下调全球经济成长预估，显示环境对企业而言仍然艰困，特别是对跨国企业。
今日市场普跌，标普500指数十大类股全线收低，同经济成长息息相关的景气类股领跌。工业股 重挫2.4%，金融股 大跌1.8%，原材料股 跌1.8%。
Joy Global Inc 收挫4.2%，报51.69美元，卡特彼勒 跌3.4%，报94.70美元，为跌幅居前的道指成份股。波音 收低2.3%，报123.32美元。
德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。
“数据非常疲弱，造就了严峻的市场环境。我认为这不是情况恶化的趋势，但确实疲弱，而目前的估值需要更好的数据，而非疲弱的数据支撑。”Baring Asset Management北美资产配置部门主管Hayes Miller表示。
今日大跌后，标普500指数跌穿100日移动均线切入位，这是短期动能转弱的信号。CBOE波动性指数 升11%，报17.2，接近近期被认为市场超卖的水准。
道琼工业指数 收跌272.58点，或1.6%，至16,719.33点；标准普尔500指数 收挫29.73点，或1.51%，至1,935.09点；Nasdaq指数 回落69.599点，或1.56%，至4,385.203点。
道指30支成份股中仅有可口可乐 一家收高，升0.7%，报43.92美元，逼近1998年7月15日所创的历史高位44.44美元。
快餐连锁店运营商百胜集团 盘后下调全年预估，指因中国销售疲弱，该股盘后先抑后扬，一度下挫2%后反弹1.6%。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,379和671股，比率为3.55:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股分别为2,188和516股，比率为4.24：1。
八只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及新低；15只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，188只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约64.3亿股，低于过去五日成交均值72.7亿股。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申