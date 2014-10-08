美国股市: 道琼工业指数收高1.64%，Nasdaq指数大涨1.9%

路透纽约10月8日 - 美国股市周三大涨，主要股指创下今年最大单日升幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录令投资人放心，除非经济表现能够支持，否则美联储不会开始升息。

道琼工业指数 收高274.83点，或1.64%，至16,994.22点；标准普尔500指数 收高33.79点，或1.75%，至1,968.89点；Nasdaq指数 大涨83.39点，或1.9%，至4,468.59点。