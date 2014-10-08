美国股市: 道琼工业指数收高1.64%，Nasdaq指数大涨1.9%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透纽约10月8日 - 美国股市周三大涨，主要股指创下今年最大单日升幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录令投资人放心，除非经济表现能够支持，否则美联储不会开始升息。
道琼工业指数 收高274.83点，或1.64%，至16,994.22点；标准普尔500指数 收高33.79点，或1.75%，至1,968.89点；Nasdaq指数 大涨83.39点，或1.9%，至4,468.59点。
标普500和NASDAQ指数录得2013年10月以来最大单日百分比升幅。RUSSELL 2000指数录得6月以来最大单日百分比涨幅。(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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