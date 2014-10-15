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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.06%，Nasdaq指数小幅回落0.28%

路透纽约10月15日 - 美国股市周三走低，因持续担忧全球经济，但收盘远高于日低。盘中标普500指数和Nasdaq指数均跌至去年收盘位之下。

道琼工业指数 收跌173.45点，或1.06%，至16,141.74点；标准普尔500指数 收低15.21点，或0.81%，至1,862.49点；Nasdaq指数 下跌11.854点，或0.28%，至4,215.317点。(完)
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