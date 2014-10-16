美国股市: 能源股反弹支撑标普500指数和Nasdaq指数，但道指连跌六日

* Netflix公布季度业绩后重挫

* 上周初请失业金人数降至14年最低

* 道指小跌0.15%，标普500指数微升0.01%，Nasdaq指数升0.05%

路透纽约10月16日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周四微幅收高，盘中走势震荡，因数据缓解了市场对全球经济走软可能拖累美国经济的忧虑。

道指连跌第六日，追平2013年8月以来最长跌势，道指今年迄今下挫2.8%。

圣路易斯联储总裁布拉德向彭博电视表示，鉴于通胀预期下滑，美联储可能希望暂时保持购债刺激措施，这给市场带来一些支撑。

美国劳工部周四公布，10月11日当周初请失业金人数为26.4万人，创2000年4月以来最低，预估为29.0万人，前周为28.7万人，同初值。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0.4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)。9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%(前值为78.8%)。

但鉴于今日市场走势震荡，以及近期快速下挫，投资人仍担心后市会进一步下滑。近期因担心埃博拉病毒扩散、全球需求疲弱可能影响美国企业盈利以及油价重挫，美股遭遇抛售。标普500指数离9月18日触及的纪录收盘新高低了7.4%，今年迄今仅升0.8%。

“昨日抛压沉重，无论是因被迫结清仓位还是只是资金恐慌性离场...所以看来这是短期反弹，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“我们需要看到标普500指数重返200日移动均线之上，才能说恢复了升势。基本面仍有些负面。”

标普500指数再度收在200日移动均线切入位约1,905点之下。

能源股给标普500指数的提振最大，标普500能源股指数 上扬1.7%。近几周大幅下挫的能源股指数本周稍早一度跌入熊市区域。

Chesapeake Energy Corp 暴涨17%，报20.79美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，此前Southwestern Energy Co 宣布将从Chesapeake收购一些油气资产。

小盘股延续本周反弹走势，Russell 2000指数 上涨1.3%，连续第三日收涨超过1%，在过去三日的累计升幅达到3.5%。

道琼工业指数 收跌24.50点，或0.15%，至16,117.24点；标准普尔500指数 收高0.27点，或0.01%，至1,862.76点；Nasdaq指数 小涨2.073点，或0.05%，至4,217.39点。

Netflix shares 暴跌19.4%，报361.70美元，对标普500指数和Nasdaq 100指数 都构成严重拖累，之前该公司表示，季度新用户增长数量不及预期。(完)