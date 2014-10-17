美国股市: 受企业业绩带动大涨逾1%，但标普500指数连跌四周

* 通用电气和霍尼韦尔公布季度业绩后攀升

* 地产股大涨，因华尔街日报报道及楼市数据强劲

* 小盘股下滑，能源股走强

* 道指升1.6%，标普500指数收高1.3%，Nasdaq指数涨1%

路透纽约10月17日 - 美国股市周五延续从本月大跌中反弹的走势，标普500指数今日升幅为逾一周最大，因对美国企业盈利前景的担忧缓和，但标普500指数仍连跌第四周。

标普500指数连跌四周，是2011年8月来最长跌势，该指数较9月18日所创的纪录高位回落了6.2%。近期因担心全球经济体质、埃博拉病毒扩散以及包括油价重挫和美联储下一步举措的不确定性等因素，美股大跌。

不过本周标普500指数明确脱离修正区域，即较高位回落10%。

周五美国企业公布的财报部分抵消了对全球需求疲弱会影响美国企业的担忧。霍尼韦尔 公布业绩后股价大涨4.3%，报90.06美元，通用电气 也受业绩带动升2.4%，报24.82美元。

标普500指数创10月8日来最大单日百分比升幅，一些投资人表示，近期的跌势可能已经告终。

“跌势差不多就这样了。一旦部分地缘政治风险得到缓解、埃博拉疫情减轻，且中期选举结束后，股市应会有不错的表现，”Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。

“我认为市场年底前会有强劲表现。”

小盘股收低，Russell 2000指数 跌0.4%，之前连续三个交易日升幅都超过1%，为2012年7月来表现最好的三日。本周该指数收高2.8%。

道琼工业指数 收高263.17点，或1.63%，至16,380.41点；标准普尔500指数 收高24.00点，或1.29%，至1,886.76点；Nasdaq指数 涨41.048点，或0.97%，至4,258.438点。

本周道指跌1%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数下滑0.4%。

地产股今日涨幅居前，此前华尔街日报报道，房利美 和房贷美 接近达成协议，可能提振按揭贷款。D.R. Horton 收高6.2%，报21.56美元，Toll Brothers 大涨2.5%，报31.23美元。

美国商务部公布，美国9月房屋开工上升6.3%，年率为101.7万户(预估为100.4万户)。9月建筑许可增长1.5%，年率为101.8万户(预估为102.9万户)。而9月独栋房屋建筑许可年率则达62.4万户，为2014年5月以来最低。 该数据也提振了地产股。

标普能源股指数 升0.9%，受助于全球最大的油田服务企业油斯伦贝谢(Schlumberger) 公布的第三季盈利优于预期，该股劲升3.7%，报93.97美元。

标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是美赞臣(Mead Johnson) ，该股猛涨9.9%，报100.23美元，此前消息人士向路透透露，法国食品巨擘达能 决定将美赞臣作为收购目标。标普500指数成份股中百分比跌幅最大的是Urban Outfitters ，该公司对销售发出预警，拖累股价暴跌14.3%，报29.62美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约84亿股，接近本月迄今成交均值85亿股。(完)