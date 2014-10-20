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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数小升0.12%，Nasdaq指数上扬1.35%

路透纽约10月20日 - 美国股市周一上扬，受助于企业业绩普遍强劲，不过，IBM业绩令人失望限制道指的涨幅。

道琼工业指数 收涨19.26点，或0.12%，至16,399.67点；标准普尔500指数 收高17.26点，或0.91%，至1,904.02点；Nasdaq指数 上扬57.636点，或1.35%，至4,316.074点。(完)
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