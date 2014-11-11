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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 22:58 BJT

美国股市: 道指和标普500指数盘初再创纪录，但能源股拖累市场转升为跌

路透纽约11月11日 - 美国股市周二开盘由升转跌，道指和标普500指数盘初一度触及纪录高位，但能源股走低再度拖累标普500指数表现。

道琼工业指数 下跌27.26点，或0.15%，至17,586.48点；标准普尔500指数 回落2.08点，或0.1%，至2,036.18点；Nasdaq指数 下挫5.26点，或0.11%，至4,646.36点。(完)
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