美国股市: 道琼工业指数微升0.01%，Nasdaq指数收高0.19%

路透纽约11月11日 - 美国股市周二延续近期涨势微幅收高，道指和标普500指数在淡静交投中再创纪录收盘高位，因非必需消费品类股走强。

道琼工业指数 收升1.16点，或0.01%，至17,614.90点；标准普尔500指数 上涨1.42点，或0.07%，至2,039.68点；Nasdaq指数 上升8.939点，或0.19%，至4,660.555点。(完)