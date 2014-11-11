美国股市：道指和标普500指数连续第五日创纪录收盘高位，但成交淡静

道琼工业指数 收升1.16点，或0.01%，至纪录收盘高点17,614.9点；标准普尔500指数 上涨1.42点，或0.07%，至2,039.68点，亦为纪录收盘高点；Nasdaq指数 上升8.94点，或0.19%，至4,660.56点。

美国股市成交清淡，因恰逢退伍军人节假期。BATS Global Markets数据显示，各证交所总成交量约为55亿股，低于本月均值68亿股。

标普500指数今年40次刷新收盘高点，2013年为45次。上次连续五个交易日刷新收盘高点是在2013年5月。

Juniper Networks 在标普500指数个股中百分比跌幅最大，股价下跌5.7%至20.28美元，上日公司执行长辞职。

有线电视服务提供商多数连续第二日承压，此前美国总统奥巴马周一表示，互联网服务供应商应更象公用事业公司一样受到监管。时代华纳有线 下跌1.3%至134.78。

纽约证交所上涨股与下跌股数量分别为1,566支和1,481支，比率为1.06:1； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,239支和1,407支，比率为1:1.14。(完)