美国股市: 低开，全球监管机构处罚五大银行后银行股受关注

路透纽约11月12日 - 美国股市周三开低，金融股受关注，因此前全球监管机构就汇率操纵案和解做出裁决，对全球五大银行总计处以34亿美元的罚款。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)发言人周三表示，美联储正在调查大型金融机构在外汇市场可能存在的不当行为。

道琼工业指数 下跌71.8点，或0.41%，至17,543.1点；标准普尔500指数 回落6.08点，或0.3%，至2,033.6点；Nasdaq指数 下挫9.03点，或0.19%，至4,651.52点。(完)