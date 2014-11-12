版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.02%，Nasdaq指数上升0.31%

路透纽约11月12日 - 美股道指和标普500指数周三小跌，结束之前连续五日收位创纪录新高的势头，因能源股和公用事业股下跌，不过，Nasdaq指数攀升，因苹果收位创纪录最高。

道琼工业指数 收跌2.70点，或0.02%，至17,612.20点；标准普尔500指数 下滑1.43点，或0.07%，至2,038.25点；Nasdaq指数 上升14.58点，或0.31%，至4,675.135点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐