美国股市: 开盘小涨，但能源股跟随油价走低

路透纽约11月13日 - 美国股市周四开盘小涨，道指和标普500指数徘徊在纪录高位附近，之前沃尔玛公布业绩，劳工部发布上周初请失业金人口数据。

道琼工业指数 小涨31.28点，或0.18%，至17,643.48点；标准普尔500指数 升2.75点，或0.13%，至2,041点；Nasdaq指数 小涨8.55点，或0.18%，至4,683.69点。