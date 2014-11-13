美国股市: 开盘小涨，但能源股跟随油价走低

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透纽约11月13日 - 美国股市周四开盘小涨，道指和标普500指数徘徊在纪录高位附近，之前沃尔玛公布业绩，劳工部发布上周初请失业金人口数据。
道琼工业指数 小涨31.28点，或0.18%，至17,643.48点；标准普尔500指数 升2.75点，或0.13%，至2,041点；Nasdaq指数 小涨8.55点，或0.18%，至4,683.69点。
标普500指数中年内迄今唯一走低的板块能源股下跌0.5%，因油价进一步走低。(完)
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。