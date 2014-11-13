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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 05:18 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.23%，Nasdaq指数上升0.11%

路透纽约11月12日 - 美股周四几无变动，尽管沃尔玛和其他市场寒暑表企业股价上涨，但能源股因原油价格大跌而走低。

不过，能源股 尾盘大幅缩减跌幅，之前道琼斯援引消息人士报导称，石油服务商哈利伯顿(Halliburton) 正就收购BAKER HUGHES 进行磋商。

道琼工业指数 收高40.59点，或0.23%，至17,652.79点；标准普尔500指数 上涨1.08点，或0.05%，至2,039.33点；Nasdaq指数 上升5.006点，或0.11%，至4,680.141点。(完)
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