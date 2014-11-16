重温稿-美国股市：收盘变动不大，但本周连升第四周

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
* 零售销售数据优于预期
* Nasdaq生物科技股指数下挫2%
* 道指小跌0.1%，标普500指数微升0.02%，Nasdaq指数涨0.18%
路透纽约11月14日 - 美国股市连升第四周，但周五收盘几无变动，因医疗保健股下跌，被能源股和科技股上涨所抵销。
苹果 收高1.2%，报114.18美元，刷新历史高位，并提振Nasdaq指数跑赢其它股指。
生物科技股跌幅居前，标普健保股指数 下滑0.8%，对标普500指数的拖累最大。Biogen Idec 重挫3.9%，报305.43美元，为百分比跌幅最大的标普500指数和Nasdaq指数成份股。
Nasdaq生物科技股指数 跌2%，为约一个月最大单日跌幅。
能源股 升0.8%，跟随油价反弹走势。
美国公布的10月零售销售增幅强于预期，也扶助支撑了市场。
本月迄今涨幅都未能超过1%的标普500指数今年以来已经升了10.4%。
“多数投资组合经理人的表现比指数表现要差，在未来六周他们会努力赶上。那些投资不足的会希望加大投资。”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示。
“股市年底前要么整固，要么上涨，”除非油价重挫，他表示。
道琼工业指数 收跌18.05点，或0.1%，至17,634.74点；标准普尔500指数 上涨0.49点，或0.02%，至2,039.82点；Nasdaq指数 上升8.398点，或0.18%，至4,688.539点。
本周，道指和标普500指数均上升0.4%，NASDAQ指数上涨1.2%
Hertz Global Holdings 大跌4.6%，报21.69美元，此前该公司表示将重整2012和2013年度业绩。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为60亿股，低于本月迄今的日均值65亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,618和1,452，比率为1.11:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,309和1,380，比率为1:1.05。
27支标普500指数成份股触及52周新高，四支触及52周新低；65支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，53支触及新低。(完)
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。