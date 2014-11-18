美国股市: 道琼工业指数收涨0.23%，Nasdaq指数上扬0.67%

路透纽约11月18日 - 美国股市周二上扬，道指和标普500指数收在纪录新高，因医疗保健股攀升，以及对全球经济的乐观情绪增强。

道琼工业指数 收升40.07点，或0.23%，至17,687.82点；标准普尔500指数 上扬10.48点，或0.51%，至2,051.80点；Nasdaq指数 上扬31.441点，或0.67%，至4,702.443点。