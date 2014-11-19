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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 22:36 BJT

美国股市: 开盘小跌，静待美联储公布会议记录

路透纽约11月19日 - 美国股市周三开盘小跌，道指和标普500指数均从纪录收盘高位回落，投资者静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍后发布会议记录。

道琼工业指数 跌24.37点，或0.14%，至17,663.45点；标准普尔500指数 挫2.11点，或0.1%，至2,049.69点；Nasdaq指数 回落6.45点，或0.14%，至4,695.99点。(完)
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