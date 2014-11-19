美国股市: 道琼工业指数微跌0.01%，Nasdaq指数回落0.57%

路透纽约11月19日 - 美国股市周三走低，美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录未提供联储何时可能升息的新线索。

道琼工业指数 微跌2.09点，或0.01%，至17,685.73点；标准普尔500指数 小跌3.08点，或0.15%，至2,048.72点；Nasdaq指数 回落26.731点，或0.57%，至4,675.711点。

Netflix Inc 急挫4.8%，报362.74美元，为跌幅最大的标普500指数成份股，Nasdaq指数也因此承压。(完)