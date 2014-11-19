美国股市: 道琼工业指数微跌0.01%，Nasdaq指数回落0.57%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月19日 - 美国股市周三走低，美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录未提供联储何时可能升息的新线索。
道琼工业指数 微跌2.09点，或0.01%，至17,685.73点；标准普尔500指数 小跌3.08点，或0.15%，至2,048.72点；Nasdaq指数 回落26.731点，或0.57%，至4,675.711点。
Netflix Inc 急挫4.8%，报362.74美元，为跌幅最大的标普500指数成份股，Nasdaq指数也因此承压。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。