美国股市：小跌，美联储会议记录未提供升息新线索

* 美联储政策制定者激烈讨论了通胀问题

* 高盛预计美联储升息要比市场预期的快

* Lowe's, Target公布业绩后股价上涨

* 道指微跌0.01%，标普500指数跌0.15%，Nasdaq指数下挫0.57%

路透纽约11月19日 - 美国股市周三走低，美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录未提供联储何时可能升息的新线索。

标普500指数结束连续两日创纪录收盘高位的势头。

美联储发布的10月28-29日会议记录显示政策制定者对通胀和经济前景有争论。美联储在10月会议上决定结束购债。

“市场真的不知道该对此如何反应，搞不清今日的会议记录到底是强硬还是温和，但事实是我认为会议记录真实地反应了美国经济的现状，即我们正处在非常有趣的时点，经济即面临动力，也面临阻力，”LPL Financial董事总经理荐投资长Burt White表示。

会议记录发布后，美国短期利率期货交易商仍预计美联储将在明年9月开始升息。

科技股对市场的拖累最大，Nasdaq指数表现逊于道指和标普500指数。微软 跌1.1%，报48.22美元，高通 下挫2.1%，报70.47美元。高通周三发布的五年展望较以往更为保守。

涨幅居前的标普500指数成份股中，Target Corp 大涨7.4%，报72.50美元，Lowe's 劲扬6.4%，报62.26美元，两家公司都发布了业绩。

道琼工业指数 微跌2.09点，或0.01%，至17,685.73点；标准普尔500指数 小跌3.08点，或0.15%，至2,048.72点；Nasdaq指数 回落26.731点，或0.57%，至4,675.711点。

周三稍早，高盛分析师表示，美联储一旦开始升息，上调短期利率的步伐将快于目前的市场预期，且利率的最终水平也将高于市场预期。

Oplink Communications 急升13.8%，报24.18美元，Koch Industries旗下数位Koch Optics正以4.45亿美元收购该公司。

其他波动较大的个股还有JetBlue Airways ，该股收高4.1%，报13.25美元，该公司表示将对某些旅客的首件托运行李收费。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,899和1,176，比率为1.61:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,937和765，比率为2.53:1。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为58亿股，低于本月迄今的日均值64亿股。

30支标普500指数成份股触及52周新高，三支触及52周新低；42支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，74支触及新低。(完)