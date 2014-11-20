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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 05:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.19%，Nasdaq指数上扬0.56%

路透纽约11月20日 - 美国股市周四小幅收高，道指和标普500指数刷新纪录收盘高位，因数据显示美国经济进一步增强，且英特尔 发布强劲财测。

道琼工业指数 收高33.21点，或0.19%，至17,718.94点；标准普尔500指数 升4.03点，或0.2%，至2,052.75点；Nasdaq指数 上扬26.156点，或0.56%，至4,701.867点。(完)
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