美国股市: 开高势将连升五周，因中国逾两年后重启不对称降息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月21日 - 美国股市周五开高，主要股指势将创下五周连升，此前中国央行逾两年后重启不对称降息，以提振放缓的经济。
中国人民银行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。
道琼工业指数 大涨131.46点，或0.74%，至17,850.46点；标准普尔500指数 升12.43点，或0.61%，至2,065.18点；Nasdaq指数 上扬48.57点，或1.03%，至4,750.44点。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。