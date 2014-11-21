美国股市: 开高势将连升五周，因中国逾两年后重启不对称降息

路透纽约11月21日 - 美国股市周五开高，主要股指势将创下五周连升，此前中国央行逾两年后重启不对称降息，以提振放缓的经济。

中国人民银行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

道琼工业指数 大涨131.46点，或0.74%，至17,850.46点；标准普尔500指数 升12.43点，或0.61%，至2,065.18点；Nasdaq指数 上扬48.57点，或1.03%，至4,750.44点。(完)