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市场报道 | 2014年 11月 24日 星期一 22:37 BJT

美国股市: 开盘小涨，受助于并购交易和中国进一步放宽政策的希望

路透纽约11月24日 - 美国股市周一开盘小涨，道指和标普500指数在创纪录水准之上继续攀升，受助于多项并购交易，以及寄望中国将采取进一步行动放宽货币政策。

道琼工业指数 微升21.77点，或0.12%，至17,831.83点；标准普尔500指数 小涨3.21点，或0.16%，至2,066.71点；Nasdaq指数 上扬11.61点，或0.25%，至4,724.58点。(完)
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