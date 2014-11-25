美国股市: 小幅开高，因美国经济成长数据远胜预期

路透纽约11月25日 - 美国股市周二小幅开高，道指和标普500指数在创纪录水准之上继续攀升，之前美国公布的经济成长数据远胜预期。

美国商务部美周二公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%，预估为成长3.3%，前值为增长3.5%。

道琼工业指数 升34.84点，或0.2%，至17,852.74点；标准普尔500指数 小涨2.7点，或0.13%，至2,072.11点；Nasdaq指数 上扬8.71点，或0.18%，至4,763.60点。(完)