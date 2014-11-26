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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 22:43 BJT

美国股市: 开盘基本持平，能源股走低抵消防御股和高收益股涨势

路透纽约11月26日 - 美国股市周三开盘基本持平，因防御型股和高收益股涨势被能源股回落所抵消。

道琼工业指数 微跌1.15点，或0.01%，至17,813.79点；标准普尔500指数 小涨0.46点，或0.02%，至2,067.49点；Nasdaq指数 微升0.64点，或0.01%，至4,758.90点。

感恩节假期来临前，三大指数继续陷于狭窄区间内。美国股市周四因假休市，周五提前收盘。(完)
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