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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数小涨0.07%，Nasdaq指数上扬0.61%

路透纽约11月26日 - 美国股市周三上扬，受科技股走强提振，标普500指数和道指收在纪录高位。但能源股再度成为对大盘拖累最大的板块，因油价继续测试数年低位。

道琼工业指数 微升12.81点，或0.07%，至17,827.75点；标准普尔500指数 小涨5.80点，或0.28%，至2,072.83点；Nasdaq指数 上扬29.065点，或0.61%，至4,787.317点。

在周四感恩节假期前成交相对清淡。美国股市周四休市，周五只交易半日。(完)
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