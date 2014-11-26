美国股市：受科技股带动上扬，标普500指数刷新收盘纪录

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 芯片股触及2001年中以来最高
* 惠普和Analog Devices公布业绩后上扬
* 美国股市周四因感恩节假期休市
* 道指小涨0.07%，标普500指数上扬0.28%，Nasdaq攀升0.61%
路透纽约11月26日 - 美国股市周三上扬，受科技股走强提振，标普500指数和道指收在纪录高位。但能源股再度成为对大盘拖累最大的板块，因油价继续测试数年低位。
惠普 、苹果 和芯片股涨幅居前， PHLX半导体指数 收盘急升2.1%，至2001年6月以来最高。
Analog Devices 跳涨5.5%，报54.56美元，领涨该板块，该公司于周二公布业绩。
惠普劲扬4.1%，报39.16美元，该公司周二公布第四季业绩。
成交相当清淡，各证交所总成交48亿股，本月迄今日成交均值约为63亿股。美国股市周四休市，周五只交易半日，将在1800 GMT提前收盘。
10月美国消费者支出温和增长，一项衡量企业支出的指标连跌第二个月，但消费者信心接近七年半高位，表明尽管全球需求放缓，但美国经济仍具有韧性。
“总的来看，数据仍支持美国经济表现较为强劲的观点，”OakBrook Investments的联席首席投资长Peter Jankovskis表示。
他表示，对节日购物季的乐观情绪是推升芯片股的原因之一。“电脑销售曾拖累该类股表现，但电脑销售可能有望反弹。”
道琼工业指数 微升12.81点，或0.07%，至17,827.75点；标准普尔500指数 小涨5.80点，或0.28%，至2,072.83点；Nasdaq指数 上扬29.065点，或0.61%，至4,787.317点。
标普能源股 大跌1.1%，过去三日跌幅达到3.4%。油价下滑，因此前石油输出国组织(OPEC)进一步暗示不会在本周会议上大幅度减产。
美国上市的Seadrill 暴跌22.8%，报15.99美元，此前该公司宣布停止派发股息，以帮助应对离岸钻井市场下滑的影响。
苹果 领涨标普500指数成份股，收高1.2%，报119美元，标普500指数涨幅最大的10家成份股中有七家是科技股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,903和1,159，比率为1.64:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,644和1,047，比率为1.57:1。
54支标普500指数成份股触及52周新高，三支个股触及52周新低；104支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35支触及新低。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申