重温稿-美国股市：能源股大跌被消费股上涨所抵消令市场几收平盘，本周连升第六周

* 油价跌至2010年低点，艾克森美孚重挫

* 航空股上扬，因油价下滑提振

* 零售股走强，沃尔玛支撑道指

* 美股主要股指连升六周

* 道指收平，标普500指数跌0.25%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约11月28日 - 美国股市周五基本收平，能源股大幅下跌，被消费类股走强所抵销。今日因感恩节假期后交易时间缩短。美股主要股指均连升第六周。

美国原油价格 跌穿每桶68美元，昨日石油输出国组织(OPEC)决定不减产，可能令市场出现供应过剩。油价暴跌7%，至2010年来最低，且为2011年5月来最大单日跌幅。

“油价目前看来还未找到底部，可能轻易跌至60美元水准低端，”Wilmington Trust投资长Tony Roth表示。

Energy Select Sector SPDR上市交易基金(ETF) 重挫6.4%，报79.82美元，标普能源股指数 大跌6.3%，为年内表现最差的标普类股。艾克森美孚 下挫4.2%，报90.54美元，雪佛龙 收低5.4%，报108.87美元，两家都是道指成份股。

页岩油能源企业暴跌，因市场认为油价在每桶70美元才会页岩油开采有利可图。Denbury Resources 、QEP Resources 和Newfield Exploration 跌幅均超过15%。

但油价疲弱提振航空股，Southwest Airlines 急升6.5%，报41.82美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。达美航空(Delta Air Line) 收高5.5%，报46.67美元。

零售股上扬，因汽油价格下滑可能带动消费者支出。沃尔玛 大涨3%，报87.54美元，支撑道指，而标普500零售股指数 上扬1.4%。

“油价如此之低会对经济活动很有助益，不仅是令汽油价格下滑，而且对整个经济都有全面的帮助。”Roth称，“节日消费初步数据会非常强劲。”

道琼工业指数 微升0.49点，至17,828.24点；标准普尔500指数 小跌5.27点，或0.25%，至2,067.56点；Nasdaq指数 微升4.31点，或0.09%，至4,791.63点。

本周三大股指连升第六周，道指升0.1%，标普500指数上涨0.2%，Nasdaq指数上涨1.7%。

11月，美股道指上涨2.5%，标普500指数升2.5%，Nasdaq指数劲扬3.5%。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,846和1,137，比率为1.62:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,777和875，比率为2.03:1。

152支标普500指数成份股触及52周新高，21支个股触及52周新低；163支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，80支触及新低。