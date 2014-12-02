美国股市：收盘上扬，能源股领涨但电信股下滑

* 11月汽车销量高于分析师预期

* Otsuka将收购Avanir；Cypress Semi将收购Spansion

* Biogen上涨，因将扩展老年痴呆症药物试验

* 道琼工业指数收于纪录高位

* 道琼工业指数收涨0.58%，标准普尔涨0.64%，Nasdaq上扬0.6%

路透纽约12月2日 - 美国股市周二上涨，能源类股领涨标准普尔500指数和道琼工业指数；Biogen受有关其治疗老年痴呆症试验性药物消息提振大涨，领涨Nasdaq指数。

股市普遍上涨，标准普尔500指数10大类股中有九个上扬。唯电信股 下跌1.8%，美国电话电报公司(AT&T) 跌2.2%至34.29美元，Verizon 下滑1.8%，至49.11美元。Sprint宣布，Verizon和AT&T用户若转为使用Sprint，服务月租费将减半。

原油价格虽再次回落，标普500能源股指数 仍上涨1.3%。美国原油期货 跌2.4%，至五年低位附近。布兰特原油期货 下滑2.3%。

标普和道琼指数中，艾克森美孚 (Exxon Mobil) 和雪佛龙(Chevron) 涨势都领先，上扬约2%。

“市场觉得这个基础商品见底，我们看到过去一个月左右被卖超的能源股反弹，”Wells Fargo Funds Management首席股票分析师John Manley称。

“石油进一步下跌对谁都没有好处；对我们无益，对石油输出国组织(OPEC)亦然，”他表示这对消费者仍非常有利，但汽油价格进一步下跌的边际效应不会高很多。

道琼工业指数 收高102.75点，或0.58%，至17,879.55点，为纪录高位；标准普尔500指数 上涨13.11点，或0.64%，至2,066.55点；Nasdaq指数 收高28.46点，或0.6%，至4,755.81点。

汽车制造类股上涨，因六大汽车制造商11月汽车销量好于分析师预期。通用汽车(General Motors) 涨1%，至33.26美元。Fiat Chrysler 升3%至13.09美元。

Biogen Idec 大涨6.4%至328.27美元。该公司计划对老年痴呆症实验性治疗方案进行最后阶段试验，这种药物在小规模早期研究中明显缓解症状。

Avanir Pharmaceuticals 为Nasdaq交投最活跃的个股之一，大涨12.8%至16.92美元。日本制药商Otsuka Holdings 计划斥资约35亿美元收购Avanir。

纽约证券交易所(NYSE)和Nasdaq上涨个股和下跌个股数量之比都约为2:1。

89支标普500指数成份股触及52周新高，五支个股触及52周新低；102支Nasdaq综合指数成份股触及新高，95支触及新低。