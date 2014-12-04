美国股市: 小幅低开，此前欧洲央行总裁德拉吉称会先评估刺激政策效果

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透纽约12月4日 - 美国股市周四小幅开低，此前欧洲央行总裁德拉吉淡化采取行动的压力，称明年年初会先再度评估刺激性货币政策的效果，如果有必要会采取进一步行动。
道琼工业指数 小跌21.32点，或0.12%，至17,891.3点；标准普尔500指数 微跌2.8点，或0.13%，至2,071.53点；Nasdaq指数 跌2.58点，或0.05%，至4,771.89点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。