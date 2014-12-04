美国股市: 小幅低开，此前欧洲央行总裁德拉吉称会先评估刺激政策效果

路透纽约12月4日 - 美国股市周四小幅开低，此前欧洲央行总裁德拉吉淡化采取行动的压力，称明年年初会先再度评估刺激性货币政策的效果，如果有必要会采取进一步行动。

道琼工业指数 小跌21.32点，或0.12%，至17,891.3点；标准普尔500指数 微跌2.8点，或0.13%，至2,071.53点；Nasdaq指数 跌2.58点，或0.05%，至4,771.89点。(完)